Депутат Журова заявила, что россияне настоящие, а европейцы — искусственные

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова назвала различия русского менталитета от европейского. Ее слова приводит Sport24.

«Мне нравится, что наши люди настоящие, а не искусственные, как в некоторых других странах», — заявила Журова. Она подчеркнула, что из-за этого была не готова переехать в европейские страны.

Ранее Журова объяснила нежелание переезжать за границу. Она заявила, что по ментальности она слишком российский человек. Она отметила, что может дружить с иностранцами, однако жить вместе не хочет.

Журова — олимпийская чемпионка 2006 года на дистанции 500 метров. Она находится под международными санкциями Евросоюза, США и ряда других стран.