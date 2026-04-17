Агент призвал посадить главного тренера сборной России по футболу на детектор лжи

23:31, 17 апреля 2026Спорт

Агент Селюк призвал посадить наставника сборной России Карпина на детектор лжи
Владислав Уткин
Агент Дмитрий Селюк призвал посадить главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина на детектор лжи. Его слова приводит «Советский спорт».

«Посадите Карпина на детектор лжи — он участник продажи и откатов со всех футболистов, которые пришли в "Динамо". Когда в "Ростове" пошли проверки — Карпин оттуда уехал. Это не из-за транспортных сложностей, а из-за проверок», — сказал Селюк.

Также функционер раскритиковал инициативу о новом лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Какая разница, 8-3 или 7-4? 16 команд и так играют с пятью россиянами в основе. Зачем менять? Это уже проходили — все ради откатов и коррупции», — заявил Селюк.

Ранее Минспорт РФ подготовил проект нового лимита на легионеров в РПЛ, который может вступить в силу с начала следующего сезоне. Согласно ему, командам будет разрешено выпускать в стартовом составе семерых иностранцев вместо восьми. Также количество иностранцев сократится и в заявке на сезон — с 13 до 12.

