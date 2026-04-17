23:59, 17 апреля 2026Спорт

Американский баскетболист назвал несправедливым отстранение российских клубов

Баскетболист из США Бингэм назвал несправедливым отстранение российских клубов
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Американский баскетболист казанского УНИКСа Маркус Бингэм назвал несправедливым отстранение российских клубов. Его слова приводит сайт Единой лиги ВТБ.

«Отстранение российских команд несправедливо. Если израильским клубам дали играть в Евролиге и Еврокубке, почему не дают российским? Ведь топ-клубы России входили в число лучших в Европе и сейчас могли бы на равных конкурировать с лидерами», — сказал Бингэм.

25-летний Бингэм выступает за УНИКС на позиции центрового. В текущем сезоне он провел 38 матчей, в которых набирал в среднем по 15,9 очка за игру.

Ранее букмекеры назвали фаворита Единой лиги ВТБ. Они считают, что в турнире выиграет ЦСКА. Поставить на победу красно-синих можно с коэффициентом 1,57.

