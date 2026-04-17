Американский баскетболист назвал несправедливым отстранение российских клубов

Американский баскетболист казанского УНИКСа Маркус Бингэм назвал несправедливым отстранение российских клубов. Его слова приводит сайт Единой лиги ВТБ.
«Отстранение российских команд несправедливо. Если израильским клубам дали играть в Евролиге и Еврокубке, почему не дают российским? Ведь топ-клубы России входили в число лучших в Европе и сейчас могли бы на равных конкурировать с лидерами», — сказал Бингэм.
25-летний Бингэм выступает за УНИКС на позиции центрового. В текущем сезоне он провел 38 матчей, в которых набирал в среднем по 15,9 очка за игру.
