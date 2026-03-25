Аналитики считают ЦСКА фаворитом Единой лиги ВТБ по баскетболу

Букмекеры назвали фаворита Единой лиги ВТБ по баскетболу. Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают, что наилучшие шансы выиграть в текущем сезоне у ЦСКА. Они ставят на красно-синих с коэффициентом 1,57.

Вторым претендентом на победу является УНИКС – ставки на казанцев принимают с коэффициентом 3,80. Третьим фаворитом, по мнению букмекеров, является «Зенит» из Санкт-Петербурга. Его шансы оцениваются с коэффициентом 7,00.

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ проходит с 28 сентября 2025 года по 22 апреля 2026-го. Плей-офф пройдет с 25 апреля по 20 июня. Действующим победителем турнира является ЦСКА, в активе «армейцев» 12 чемпионских титулов.

