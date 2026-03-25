Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
01:12, 26 марта 2026

Букмекеры назвали фаворита Единой лиги ВТБ по баскетболу

Владислав Уткин
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Букмекеры назвали фаворита Единой лиги ВТБ по баскетболу. Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают, что наилучшие шансы выиграть в текущем сезоне у ЦСКА. Они ставят на красно-синих с коэффициентом 1,57.

Вторым претендентом на победу является УНИКС – ставки на казанцев принимают с коэффициентом 3,80. Третьим фаворитом, по мнению букмекеров, является «Зенит» из Санкт-Петербурга. Его шансы оцениваются с коэффициентом 7,00.

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ проходит с 28 сентября 2025 года по 22 апреля 2026-го. Плей-офф пройдет с 25 апреля по 20 июня. Действующим победителем турнира является ЦСКА, в активе «армейцев» 12 чемпионских титулов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok