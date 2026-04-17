Американский министр назвал Канаду отстоем

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:58, 17 апреля 2026Мир

Semafor: Министр торговли США Латник назвал Канаду отстоем
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Министр торговли США Говард Латник нелестно высказался о Канаде, назвав страну отстоем, пишет издание Semafor.

«Они отстой», — приводит издание слова Латника с экономического форума в Вашингтоне.

Министр оценил экономику США примерно в 30 триллионов долларов и заявил, что премьер-министр Канады Марк Карни, столкнувшись с трудностями в отношениях с южным соседом, якобы сразу обращается к Китаю с заранее невыгодными предложениями.

Как указывает издание, представитель Минторга уточнил, что Латника неверно интерпретировали.

Ранее президент США Дональд Трамп передумал насчет присоединения Канады к Соединенным Штатам. При этом на публике президент США по-прежнему называет премьер-министра Канады «губернатором», объясняя свои угрозы аннексией личной неприязнью к канадским политикам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok