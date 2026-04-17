Американский министр назвал Канаду отстоем

Semafor: Министр торговли США Латник назвал Канаду отстоем

Министр торговли США Говард Латник нелестно высказался о Канаде, назвав страну отстоем, пишет издание Semafor.

«Они отстой», — приводит издание слова Латника с экономического форума в Вашингтоне.

Министр оценил экономику США примерно в 30 триллионов долларов и заявил, что премьер-министр Канады Марк Карни, столкнувшись с трудностями в отношениях с южным соседом, якобы сразу обращается к Китаю с заранее невыгодными предложениями.

Как указывает издание, представитель Минторга уточнил, что Латника неверно интерпретировали.

Ранее президент США Дональд Трамп передумал насчет присоединения Канады к Соединенным Штатам. При этом на публике президент США по-прежнему называет премьер-министра Канады «губернатором», объясняя свои угрозы аннексией личной неприязнью к канадским политикам.