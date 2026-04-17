05:30, 17 апреля 2026

Блогерша описала уловку мошенников в Китае словами «использовали веру нации в приметы»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Anirut Tailan / Fotodom  

Российская тревел-блогерша, прожившая в Китае три года, описала уловку местных мошенников словами «использовали веру нации в приметы». Своим открытием она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что китайцы верят в то, что изображение обладает «силой». Поэтому увидеть лицо мертвеца или призрака перед поездкой для них считается плохим предзнаменованием — этим воспользовались местные водители такси. Они ставили на аватарки искаженные изображения, а когда пассажир в испуге отказывался от поездки в приложении DiDi, с их счета автоматически списывался штраф от двух до пяти юаней (от 22 до 55 рублей).

Замуж за устрицуРоссиянка поехала на юг Китая и очутилась в раю
Пора валитьОни плюются, гадят на улице и пинают кошек. Что ждет россиян в Китае?
«Хотя точных сумм никто подсчитать не смог, известно, что некоторые успели очень хорошо навариться на этих схемах. За день такой "призрак" мог собрать тысячи отмен. Подсчитано, что успешные мошенники могли зарабатывать несколько сотен долларов в день, вообще не имея автомобиля и не выходя из комнаты», — объяснила блогерша.

Из-за скандала с водителями-мертвецами, транспортная компания обязала всех сотрудников проходить проверку на достоверность личности. «Сегодня в Китае за призрака на аватарке можно получить не только бан, но и реальный срок за мошенничество», — добавила девушка.

Ранее россиянка описала туалеты в Китае фразой «запах такой, что глаза начинает щипать». Автор публикации рассказала, что бесплатные туалеты в Поднебесной встречаются на каждом шагу. Но на этом их плюсы часто заканчиваются.

