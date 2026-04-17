18:17, 17 апреля 2026Мир

Иран озвучил США угрозу

Tasnim: Иран пригрозил США полностью закрыть Ормузский пролив
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Иран пригрозил США полностью закрыть Ормузский пролив, если продолжится блокада иранских портов в акватории. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в Исламской Республике сообщает агентство Tasnim.

По словам собеседника издания, «проход судов должен осуществляться с согласованием с иранскими силами, ответственными за этот проход», и все суда «должны проходить по маршруту, определенному Ираном». При этом суда не должны быть каким-либо образом связанными с Израилем и США, указал он.

Источник также подчеркнул, что только гражданским судам разрешено пересекать пролив, тогда как для военных кораблей любых стран запрет по-прежнему сохраняется. Во-вторых, гражданский флот может осуществлять проход исключительно по заранее установленным маршрутам, утвержденным иранскими профильными ведомствами.

13 апреля президент США Дональд Трамп после провала первого раунда американо-иранских мирных переговоров объявил о начале блокады иранских портов в Ормузском проливе.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.

