Экономика
20:59, 17 апреля 2026Экономика

«Космическая медуза» напугала жителей Финляндии

Астроном Аветисян: «Медуза» в петербургском небе появилась из-за запуска ракеты
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: читатель «Фонтанки»

Минувшей ночью в небе над Санкт-Петербургом, Ленобластью и Финляндией можно было увидеть необычное световое явление, которое получило название «космическая медуза». Зрелище испугало жителей зарубежной страны, сообщил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Такой след оставила ракета-носитель «Союз-2.1б», которую запустили с космодрома Плесецк. По информации источника, жители Финляндии, заметившие ее в небе, стали массово звонить в службу спасения. В результате местной полиции пришлось объяснить, что это была ракета-носитель, запущенная из России, и что она не представляла опасности для людей.

Заместитель председателя мурманского Астрономо-геодезического объединения Светлана Аветисян объяснила, что «медуза» возникла из-за большой концентрации углекислого газа и паров воды после запуска ракеты и сгорания топлива — они начинают светиться от солнечного света. По словам ученой, при запуске ракеты наблюдать подобное явление рядом с космодромом можно практически всегда. Астроном добавила, что в ракетах используется особый вид керосина и жидкий замороженный кислород — именно он и вступает в реакцию. «Это красивое явление — еще одна причина изучать космос, чтобы каждый человек мог дать ответ своему ребенку, что в появлении таких "медуз" нет ничего сверхъестественного», — заключила Аветисян.

Ранее в апреле жители Калининграда заметили в небе паргелический круг.

