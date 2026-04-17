КСИР поставил США условия

20:41, 17 апреля 2026

КСИР: Суда будут проходить через Ормузский пролив только с разрешения Ирана
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Судоходство в Ормузском проливе будет осуществляться только с разрешения и под контролем Исламской Республики Иран. Об этом сообщило командование военно-морских сил (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, передает в Telegram гостелерадиокомпания IRIB.

«1. Гражданские суда будут проходить только по установленному Ираном маршруту. 2. Военным судам по-прежнему запрещено проходить через пролив. 3. Передвижение разрешено только с разрешения ВМС КСИР. 4. Это происходит в соответствии с соглашением о периоде молчания на поле боя и после вступления в силу ливанского соглашения о прекращении огня», — говорится в публикации.

Ранее Иран пригрозил США полностью закрыть Ормузский пролив, если продолжится блокада иранских портов в акватории.

13 апреля президент США Дональд Трамп после провала первого раунда американо-иранских мирных переговоров объявил о начале блокады иранских портов в Ормузском проливе.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.

    Последние новости

    Индии позволили отправлять в Россию тысячи военных

    Иран допустил меры при продолжении США морской блокады

    Трамп заявил о согласии Ирана на приостановку ядерной программы

    На Западе назвали чудовищным заявление Генштаба Бельгии об Украине

    Зеленский испугался перемен из-за России

    Стартовал второй суд над бывшим замминистра обороны России

    В Турции заявили об активизации переговорного процесса по Украине

    Женщина поссорилась с соседями и завела 200 кошек

    Президент ФИФА пообещал устранить запреты США на въезд

    Врач посоветовал технику засыпания «4-7-8» при пробуждении среди ночи

    Все новости
