На Украине анонсировали визит американской переговорной группы

Сибига: Переговорная группа из США приедет на Украину
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Переговорная группа из США по урегулированию украинского кризиса приедет на Украину в ближайшее время. Об этом сообщил глава МИД страны Андрей Сибига, передает Telegram-канал ведомства.

«Переговорные группы в постоянном контакте. Мы ожидаем визита американской переговорной группы в Украину для обсуждения, как двигаться вперед», — говорится в сообщении главы МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что «самый сложный период» отношений Киева и Вашингтона миновал. Утверждается, что сторонам удалось установить отношения на правильном и прагматичном уровне.

Ранее Сибига заявил, что Украина денонсировала последние 116 договоров с Россией, Белоруссией и Содружеством Независимых Государств (СНГ). По его словам, такой шаг открывает путь к новой архитектуре безопасности в Европе.

