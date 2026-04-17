Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:47, 17 апреля 2026

На Украине признали российскую антифрод-систему одной из самых мощных в мире

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

В России одна из самых мощных антифрод-систем в мире. Об этом заявил экс-сотрудник киберполиции Украины, адвокат и частный детектив Андрей Галич в интервью YouTube-каналу украинского блогера Евы Коршик.

Галич отметил, что большинство мошеннических колл-центров на Украине ранее работали против России. По его словам, с 2024 года в России действует одна из самых сильных в мире систем противодействия мошенничеству, и страна активно борется с такими центрами, включая те, что действуют также с территории Грузии и прибалтийских государств.

Это создает для украинской стороны дополнительные сложности, поскольку снижение активности в России может привести к тому, что подобные структуры начнут чаще переключаться на внутренние цели из-за менее развитой системы защиты от мошенничества.

Ранее пособника телефонных мошенников с Украины задержали в Москве. Мужчина, по данным УФСБ, обеспечивал работу сим-боксов, которые помогают мошенникам похищать деньги и персональные данные.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok