Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:34, 17 апреля 2026Мир

Названа возможная дата новых переговоров Ирана и США

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Getty Images

Второй раунд мирных переговоров Ирана и США может состояться 19 апреля. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник сообщает портал Axios.

«Ожидается, что переговоры [США и Ирана] пройдут в Исламабаде, вероятно, в воскресенье», — указывает издание.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова принять мирный саммит Ирана и США.

13 апреля президент США Дональд Трамп после провала первого раунда американо-иранских мирных переговоров объявил о начале блокады иранских портов в Ормузском проливе.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok