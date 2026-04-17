Перечислены недостатки смартфонов Samsung

К недостаткам смартфонов Samsung отнесли предустановленное ПО и слабую зарядку

Журналисты издания TechAdvisor назвали главные причины не покупать смартфоны Samsung в 2026 году. Материал опубликован на сайте медиа.

Авторы портала признали, что смартфоны Samsung имеют одни из лучших экранов на рынке, получают длительные обновления и выделяются отличной и удобной экосистемой. Однако у телефонов корейского бренда есть определенные недостатки. Специалисты перечислили их.

В первую очередь журналисты заметили, что почти все устройства Samsung продаются с большим количество ненужных предустановленных приложений, не имеющих отношения к производителю. В качестве обратного примера привели Google, которые выпускает устройства Pixel без какого-либо стороннего программного обеспечения (ПО). Также к недостаткам девайсов корейского бренда отнесли слабую зарядку — не мощнее 45 ватт.

Авторы отметили, что некоторые смартфоны Samsung поставляются с чипами Snapdragon, другие — фирменными Exynos. При этом последние являются менее эффективными. Также камера флагманов корейского IT-гиганта, хоть и делает феноменальные снимки, но плохо справляется с объектами в движении. В заключение журналисты раскритиковали новые смартфоны Samsung за то, что они почти ничем не отличаются от предшественников.

Ранее журналисты издания BGR раскрыли оптимальную частоту перезагрузки смартфона. По их мнению, iPhone можно не перезагружать, а вот с некоторыми Android-смартфонами эту процедуру лучше повторять каждый день.