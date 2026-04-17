Появились кадры последствий удара ВС РФ по украинскому химзаводу «Сумыхимпром»

Опубликовано видео последствий российского удара по украинскому химическому заводу «Сумыхимпром». Запись опубликована в Telegram-канале «ДСНС Сумщини».

На кадрах видно клубы темного дыма, а также пожарных, занимающихся ликвидацией возгорания По заводу, расположенному на территории Сумской области, ВС России ударили планирующими бомбами КАБ, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

16 апреля стало известно, что ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по военным объектам на Украине. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в Киевской области семью российскими ракетами был атакован завод «Маяк», а также ТЭЦ Белая Церковь.