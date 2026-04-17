Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:37, 17 апреля 2026Бывший СССР

Опубликовано видео последствий российского удара по украинскому химическому заводу

Появились кадры последствий удара ВС РФ по украинскому химзаводу «Сумыхимпром»
Марина Совина
Марина Совина

Опубликовано видео последствий российского удара по украинскому химическому заводу «Сумыхимпром». Запись опубликована в Telegram-канале «ДСНС Сумщини».

На кадрах видно клубы темного дыма, а также пожарных, занимающихся ликвидацией возгорания По заводу, расположенному на территории Сумской области, ВС России ударили планирующими бомбами КАБ, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

16 апреля стало известно, что ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по военным объектам на Украине. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в Киевской области семью российскими ракетами был атакован завод «Маяк», а также ТЭЦ Белая Церковь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok