15:00, 17 апреля 2026Наука и техника

Переданные Киеву норвежские мины оказались неисправными

Forsvarets forum: Переданные Киеву норвежские мины NM123 оказались неисправными
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ukrainian Air Assault Forces Command / Handout via Reuters

Мины NM123, которые Норвегия передала Киеву, оказались неэффективными. Взрыватель боеприпаса работал не в полной мере, пишет издание норвежских вооруженных сил (ВС) Forsvarets forum.

Как пишет журнал, до сведения украинских военных не довели, что боеприпасы считаются «ограниченно пригодными». Осколочно-фугасная мина калибра 81 миллиметр оснащена переключателем взрывателя, который позволяет выбрать воздушный подрыв или срабатывание от удара. На поставленных Украине изделиях из-за неисправности работал только режим подрыва от удара.

Отмечается, что боеприпасы, которые применяли ВСУ, не срабатывали.

Ранее в апреле канал «Военная хроника» писал, что Германия и другие страны Запада могут создавать проблемы России через поставки комплектующих для производства оружия Киеву.

В том же месяце издание Defense News сообщило, что Европа нарастит производство тротила на фоне увеличивающейся потребности в боеприпасах.

