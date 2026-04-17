Песков раскрыл реакцию США на предложение России

Песков: РФ готова принять уран из Ирана, но США не заинтересованы в этом

Россия проявила готовность принять обогащенный уран из Ирана, однако США не заинтересованы в этом предложении. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В настоящий момент это предложение не на столе переговоров, насколько мы понимаем. Россия к этому открыта, это неоднократно повторял президент [России Владимир] Путин. Но сейчас оно не востребовано со стороны США», — указал представитель Кремля.

9 марта Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Российский лидер высказал американскому коллеге соображения по урегулированию конфликта вокруг Ирана, в том числе по итогам своих бесед с главами стран Персидского залива.

14 марта портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что в ходе разговора прозвучало предложение о вывозе 450 килограммов обогащенного урана из Ирана в Россию, которое, по данным источников, глава Белого дома отклонил.

Однако при этом сам Трамп отказался комментировать сообщения о предложении Путина, подчеркнув, что не может говорить об этом с журналистами.

