Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:36, 17 апреля 2026

Песков раскрыл реакцию США на предложение России

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Россия проявила готовность принять обогащенный уран из Ирана, однако США не заинтересованы в этом предложении. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В настоящий момент это предложение не на столе переговоров, насколько мы понимаем. Россия к этому открыта, это неоднократно повторял президент [России Владимир] Путин. Но сейчас оно не востребовано со стороны США», — указал представитель Кремля.

9 марта Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Российский лидер высказал американскому коллеге соображения по урегулированию конфликта вокруг Ирана, в том числе по итогам своих бесед с главами стран Персидского залива.

14 марта портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что в ходе разговора прозвучало предложение о вывозе 450 килограммов обогащенного урана из Ирана в Россию, которое, по данным источников, глава Белого дома отклонил.

Однако при этом сам Трамп отказался комментировать сообщения о предложении Путина, подчеркнув, что не может говорить об этом с журналистами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok