Песков заявил о росте вовлеченности Европы в конфликт на Украине

Песков: Прямая вовлеченность стран Европы в украинский конфликт увеличивается

Прямая вовлеченность европейских стран в боевые действия на Украине увеличивается. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Растет прямая вовлеченность указанных стран в конфликте, в войне вокруг Украины», — сказал представитель Кремля. Поводом для такого заявления стала публикация Минобороны России о производстве дронов для Украины в Европе.

Согласно предоставленным Минобороны России сведениям, филиалы украинских компаний по производству беспилотников и комплектующих расположены на территории восьми европейских стран.

Ранее Песков прокомментировал тему использования российских энергоресурсов для выпуска вооружений в странах Европейского союза. Журналист указал, что европейская промышленность использует российский газ при производстве беспилотников и ракет, которые потом летят в Россию. В ответ представитель Кремля заявил, что, помимо Европы, в мире производится много оружия.