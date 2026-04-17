Поезд Брянск — Санкт-Петербург задержали из-за сообщения о бомбе

Поезд Брянск — Санкт-Петербург задержали на три часа из-за сообщения о бомбе

Пассажирский поезд, следующий по маршруту Брянск — Санкт-Петербург, задержали более чем на три с половиной часа после анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП и ДТП Брянск».

Состав был тщательно осмотрен, однако никаких взрывных устройств или подозрительных предметов обнаружено не было. В результате проверки время отправления поезда было сдвинуто на 3,5 часа.

Позже сотрудники полиции задержали 45-летнего мужчину, который признался в ложном сообщении о минировании. На допросе он объяснил свой поступок сильным алкогольным опьянением.

4 марта 2024 года отец с сыном устроили взрыв под Самарой по заданию украинских спецслужб с целью вызвать экологическую катастрофу. Они намеревались подорвать состав с аммиаком, следовавший с завода «Тольяттиазот».