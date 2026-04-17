Новости спорта
21:09, 17 апреля 2026Спорт

Президент ФИФА пообещал устранить запреты США на въезд

Президент ФИФА Инфантино заявил о переговорах с США о въезде болельщиков на ЧМ
Владислав Уткин
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент ФИФА Джанни Инфантино пообещал устранить запреты США на въезд болельщиков на ЧМ-2026. Его слова приводит Semafor.

Чиновник заявил, что ведет переговоры с правительствами США, Канады и Мексики — стран, которые проведут чемпионат мира, — насчет облегчения визового режима на время турнира. «Мы позаботимся о том, чтобы все команды, игроки, официальные лица могли приехать (...). Конечно же, включая членов семей и даже болельщиков», — сказал Инфантино.

В то же время президент ФИФА отметил, что речи об отмене визовых режимов стран-хозяек ЧМ не ведется. «Конечно, всегда должны быть визы. Но существуют пути для того, чтобы получить их быстрее, что обычно работает. И даже в случае со странами, где трудно получить визы, мы должны убедить в том, что фанаты смогут оттуда приехать», — отметил Инфантино.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля. Ранее бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин назвал фаворитов турнира. По его мнению, ими являются команды Англии, Аргентины, Бразилии, Германии, Испании, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Франции. Всего в мундиале примут участие 48 сборных.

