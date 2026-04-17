Бывший СССР
02:21, 17 апреля 2026

Раскрыто число желающих покинуть Украину граждан

Антипович: Каждый шестой украинец хотел бы уехать из страны в ближайшее время
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Украинский социолог Алексей Антипович заявил, что 60 процентов украинцев выступают за компромисс на переговорах с Россией. Об этом сообщается на сайте национального антикоррупционного портала.

По его словам, результаты опросов показывают, что каждый шестой украинец хотел бы уехать из страны в ближайшее время, особенно это касается мужчин.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия по-прежнему готова продолжать переговоры с Соединенными Штатами по урегулированию конфликта на Украине.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил европейские страны в намерении продолжать боевые действия на территории Украины.

    Последние новости

    Раскрыт срок введения 20-го пакета санкций против России

    Россиянам рассказали про безвизовый режим с Зимбабве

    Судно с россиянами на борту арестовали в Намибии

    Обломки дрона нашли на пляже в одной европейской стране

    Опубликовано видео последствий российского удара по украинскому химическому заводу

    Волонтеры продолжили поиски девочки под завалами атакованного БПЛА дома

    Снимок найденного на берегу реки предмета удивил пользователей сети

    Раскрыто число желающих покинуть Украину граждан

    Жителям Подмосковья напомнили о запрете на ловлю некоторых рыб

    Израиль продолжил атаки на Ливан после наступления перемирия

    Все новости
