08:47, 17 апреля 2026Россия

Россияне высказались о сокращении расстояния от школ до табачных ларьков

Володин: Жители России против сокращения расстояния от школ до табачных ларьков
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Россияне высказались о сокращении расстояния от учебных заведений до точек продажи табака. Результатами опроса населения страны поделился председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем канале в Мах.

Против сокращения расстояния проголосовало большинство — 62 процента. Еще 31 процент высказался «за» сокращения расстояния от школ, колледжей, вузов и других образовательных организаций до точек продажи табачной продукции. И семи процентам респондентов было все равно.

Володин отметил, что в комментариях многие писали, что сокращение расстояния может плохо сказаться на здоровье детей, а также снизить их уровень защиты.

«Кроме того, многие обращали внимание на необходимость увеличения расстояния и выработки более радикальных мер», — добавил Володин и поблагодарил граждан за обратную связь.

Ранее Вячеслав Володин заинтересовался бюрократией в российских школах.

