В Госдуме заинтересовались бюрократией в школах

07:58, 23 марта 2026

Володин заинтересовался бюрократической нагрузкой на российских учителей
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заинтересовался проблемой бюрократии в школах. Соответствующий опрос он запустил в своем канале в мессенджере Max.

Законотворец обратил внимание на заявление Рособрнадзора, будто объем бюрократической нагрузки на учителей сократился в 25 раз. Однако, отметил он, от педагогического сообщества поступают обращения, в которых звучат разные мнения по данному вопросу. В связи с этим Володин предложил подписчикам ответить, стала ли нагрузка меньше, больше или ничего не изменилось.

В прошлом году нехватка школьных учителей в России, по оценке главы профильного профсоюза Дмитрия Казакова, достигла несколько сотен тысяч человек. В качестве главных причин низкого интереса соискателей к этой профессии он назвал низкие зарплаты в отрасли и высокую нагрузку. На этом фоне молодые специалисты, сетовал председатель Госдумы Вячеслав Володин, не хотят работать в школах, колледжах и вузах. Доля юных педагогов, констатировал он, составляет всего около 10 процентов от общего числа преподавателей.

