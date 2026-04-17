07:31, 17 апреля 2026Путешествия

Россиянин описал Турцию словами «цены меняются быстрее настроения»

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Российский тревел-блогер Марк Еремин, несколько раз посещавший Турцию, рассказал о вещах, к которым так и не смог привыкнуть во время поездок. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в туристических местах один и тот же напиток может стоить по-разному. Это также касается и других продуктов, например, — пахлавы. «Сегодня ты взял ее по одной цене, а завтра ты видишь такую же пахлаву, но уже в три раза дороже, потому что рядом стоит красивая вывеска», — добавил россиянин.

Мужчина выделил еще одну неприятную особенность курортного государства по отношению к туристам — слишком «навязчивый» сервис. «Я каждый раз ловлю себя на том, что хочу спокойно посмотреть меню, а мне уже рассказывают, что "это самый лучший кебаб в городе, брат". Хочу выбрать персики, а мне в руку уже кладут кусочек на пробу, потом второй, третий. И вот ты стоишь с этим персиком, как человек, который уже почти подписал контракт», — заметил путешественник.

Однако опытный турист отметил, что продолжает посещать Турцию. «Она теплая, она красивая, она очень человеческая, и в ней легко выдохнуть, если ты правильно настроишь ожидания», — подытожил житель России.

Ранее Еремин пообщался с британцем, который отреагировал на популярную в России народную традицию словами «я думал, вы шутите». По словам автора материала, иностранец поначалу не поверил, что традиция безопасна и практикуется очень давно.

