Российские дроны получат «Подорожник» для защиты от РЭБ

«Росэл» испытает чип-фильтры «Подорожник» для защиты дронов от РЭБ

Холдинг «Росэл» (входит в «Ростех») начал государственные испытания электромагнитных чип-фильтров «Подорожник», которые защитят дроны от воздействия систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщила госкорпорация в Telegram.

Новые компоненты могут получить полевые телефоны, радиостанции и другая чувствительная электроника. «Подорожник» будет подавлять электромагнитные импульсы, которые излучают комплексы РЭБ.

«Такие импульсы способны создавать в кабелях и цепях питания оборудования высоковольтные скачки напряжения. Эти помехи могут вывести из строя чувствительную электронику в радарах, системах связи и навигации. "Подорожник" защищает устройства от подобного воздействия», — говорится в сообщении.

Ресурс «Подорожника» — 20 тысяч часов. Изделие способно работать при температурах от минус 60 до плюс 125 градусов Цельсия.

В марте стало известно, что «Росэл» создал устройство «ПРЕС-ВМ» для защиты автотранспорта от дронов.