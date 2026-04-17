Пирц-Мусар: Прекращение диалога с Россией было крупнейшей ошибкой Евросоюза

Крупнейшей ошибкой Европейского союза (ЕС) было прекратить напрямую разговаривать с Россией в связи с конфликтом на Украине. Об этом заявила президент Словении Наташа Пирц-Мусар, пишет РИА Новости.

«Мы поддерживаем Украину, но нашей крупнейшей ошибкой было то, что Европа перестала разговаривать с Россией», — указала она.

Политик добавила, что Вашингтон ведет переговоры, а Европа вынуждена просить, чтобы ее допустили к участию.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что европейская сторона не будет представлена на переговорах по урегулированию украинского конфликта.