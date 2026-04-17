Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:03, 17 апреля 2026Мир

Президент Словении назвала крупнейшей ошибкой ЕС прекращение диалога с Россией

Пирц-Мусар: Прекращение диалога с Россией было крупнейшей ошибкой Евросоюза
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Крупнейшей ошибкой Европейского союза (ЕС) было прекратить напрямую разговаривать с Россией в связи с конфликтом на Украине. Об этом заявила президент Словении Наташа Пирц-Мусар, пишет РИА Новости.

«Мы поддерживаем Украину, но нашей крупнейшей ошибкой было то, что Европа перестала разговаривать с Россией», — указала она.

Политик добавила, что Вашингтон ведет переговоры, а Европа вынуждена просить, чтобы ее допустили к участию.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что европейская сторона не будет представлена на переговорах по урегулированию украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok