Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:53, 17 апреля 2026Мир

Трамп сорвал голос из-за иранцев

Сенатор Грэм: Трамп сорвал голос во время переговоров по телефону с Ираном
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Win McNamee / Getty Images

Президент США Дональд Трамп в ходе тяжелых переговоров по телефону с представителями Ирана сорвал голос. Об этом сообщил сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова приводит Clash Report.

«Трамп напрямую разговаривает с иранцами. Он ведет переговоры сам. Несколько дней назад он звонил иранцам, и разговор стал довольно жарким — до такой степени, что Трамп громко заявил Ирану, что произойдет, если они продолжат играть в игры. Он действительно сорвал голос», — рассказал политик.

Грэм добавил, что не хотел бы быть одним из представителей Исламской Республики, которые находились на другом конце линии.

Ранее журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что США и Иран не могут договориться о сроке моратория на обогащение урана и судьбе уже наработанного материала. Согласно 14-пунктному американскому плану, Тегеран должен согласиться на 20-летний запрет обогащения урана. Однако иранская сторона, по данным собеседников издания, предлагает остановку только на пять лет.

13 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом предложил вывезти обогащенный уран из Ирана в Россию. Пресс-секретарь отметил, что, хотя предложение было отклонено, оно остается в силе, поскольку Москва готова предоставить любые услуги для деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме раскрыли детали решения об ударах по местам производства дронов в Европе

    42-летняя Валерия Гай Германика вышла в свет с обнаженной грудью

    Сирия захотела стать хабом для поставок украинских товаров

    Маск предложил раздать людям деньги

    Роль Трампа в поражении Орбана на выборах оценили

    Желание Европы отдалиться от Трампа объяснили

    «Хезболла» пригрозила Израилю «руками на спусковом крючке»

    В НХЛ сыграло рекордное за последние 25 лет число россиян

    В российском регионе поймали участника «Правого сектора»

    Спрос на кроссоверы и внедорожники ушедшего из России бренда резко подскочил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok