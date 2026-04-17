Сенатор Грэм: Трамп сорвал голос во время переговоров по телефону с Ираном

Президент США Дональд Трамп в ходе тяжелых переговоров по телефону с представителями Ирана сорвал голос. Об этом сообщил сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова приводит Clash Report.

«Трамп напрямую разговаривает с иранцами. Он ведет переговоры сам. Несколько дней назад он звонил иранцам, и разговор стал довольно жарким — до такой степени, что Трамп громко заявил Ирану, что произойдет, если они продолжат играть в игры. Он действительно сорвал голос», — рассказал политик.

Грэм добавил, что не хотел бы быть одним из представителей Исламской Республики, которые находились на другом конце линии.

Ранее журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что США и Иран не могут договориться о сроке моратория на обогащение урана и судьбе уже наработанного материала. Согласно 14-пунктному американскому плану, Тегеран должен согласиться на 20-летний запрет обогащения урана. Однако иранская сторона, по данным собеседников издания, предлагает остановку только на пять лет.

13 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом предложил вывезти обогащенный уран из Ирана в Россию. Пресс-секретарь отметил, что, хотя предложение было отклонено, оно остается в силе, поскольку Москва готова предоставить любые услуги для деэскалации конфликта.