Украина атаковала российский населенный пункт с терминалом по перегрузке нефти

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Ермилово в Выборгском районе Ленобласти — населенный пункт с терминалом по перегрузке нефти. Это следует из сообщения губернатора региона Александра Дрозденко в Telegram.

После атаки в населенном пункте начался пожар. Как сообщил Дрозденко, возгорание после удара ВСУ произошло в складском помещении.

«Пострадавших нет. На место происшествия привлечены пожарные части района», — сообщил он. Всего, по словам Дрозденко, над регионом сбили 12 беспилотников.

Ранее сообщалось, что в ночь с 16 на 17 апреля средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 62 украинских беспилотных летательных аппарата. Минобороны подтверждало факт атаки на Ленобласть.