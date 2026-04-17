Депутат Думы Красов: Миф о нападении России на Европу нужен для сплочения НАТО

Западные страны используют миф о якобы подготовке России к нападению на Европу для того, чтобы сплотить НАТО после действий президента США Дональда Трампа. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, чьи слова приводит «Газета.ru».

Он пояснил, что после начала операции США и Израиля против Ирана Североатлантический альянс стал еще более разрозненным. В частности этому поспособствовал тот факт, что другие члены НАТО не ответили на призывы Трампа.

«В этом случае миф о нападении России на Европу нужен для сплочения НАТО. Ничто не сближает лучше, чем общая внешняя угроза», — пояснил депутат, отметив, что тема поддержки Украины также использовалась для объединения европейских государств.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что победить Россию невозможно, а Европа забыла уроки истории. По его словам, война с Россией станет тяжелым поражением для Европы.