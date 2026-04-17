12:04, 17 апреля 2026Спорт

В НХЛ сыграло рекордное за последние 25 лет число россиян

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сыграло рекордное за последние 25 лет число россиян. Об этом сообщает ТАСС.

В сезоне-2025/2026 как минимум один матч провели 68 игроков с российским паспортом. На лед выходили 11 вратарей, 18 защитников и 39 нападающих. Это лучший результат, начиная с сезона-2000/2001. Тогда во встречах НХЛ приняли участие 72 россиянина.

Ранее сообщалось о том, что лучшим бомбардиром «регулярки» среди россиян стал форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, набравший 130 очков по системе «гол плюс пас». Лучшим российским снайпером стал нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов, забросивший 45 шайб.

Плей-офф НХЛ стартует 18 апреля. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерс», которая не пробилась в плей-офф.

    Последние новости

    В Госдуме раскрыли детали решения об ударах по местам производства дронов в Европе

    Появились подробности о поисках признанной жертвой удара ВСУ по российскому городу девочки

    Популярного рэпера арестовали по подозрению в убийстве

    42-летняя Валерия Гай Германика вышла в свет с обнаженной грудью

    Сирия захотела стать хабом для поставок украинских товаров

    Маск предложил раздать людям деньги

    Роль Трампа в поражении Орбана на выборах оценили

    Желание Европы отдалиться от Трампа объяснили

    «Хезболла» пригрозила Израилю «руками на спусковом крючке»

    В НХЛ сыграло рекордное за последние 25 лет число россиян

    Все новости
