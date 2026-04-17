Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:11, 17 апреля 2026Экономика

В Петербурге началась миграция жаб

Петербуржцы вызвались помочь жабам с весенней миграцией
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге и Ленобласти начался весенний сезон миграции жаб и лягушек. Об этом сообщил Telegram-канал «ЗвероПятница».

В этот период года недавно проснувшиеся амфибии готовятся к размножению. Чтобы начать метать икру в подходящем для этого Сестрорецком разливе, им нужно проскакать примерно километр до берега через проезжую часть, где их подстерегают опасности в виде автомобилей, мотоциклов, велосипедов и самокатов. Местные волонтеры вызвались помочь земноводным с миграцией и стали переносить их с помощью перчаток и ведер навстречу любви.

Ранее биолог Иван Башинский объяснил причину появления молодых бобров в центре Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok