В Петербурге началась миграция жаб

Петербуржцы вызвались помочь жабам с весенней миграцией

В Санкт-Петербурге и Ленобласти начался весенний сезон миграции жаб и лягушек. Об этом сообщил Telegram-канал «ЗвероПятница».

В этот период года недавно проснувшиеся амфибии готовятся к размножению. Чтобы начать метать икру в подходящем для этого Сестрорецком разливе, им нужно проскакать примерно километр до берега через проезжую часть, где их подстерегают опасности в виде автомобилей, мотоциклов, велосипедов и самокатов. Местные волонтеры вызвались помочь земноводным с миграцией и стали переносить их с помощью перчаток и ведер навстречу любви.

