В российском регионе сбили БПЛА

04:45, 17 апреля 2026Россия

Дрозденко: В Ленинградской области сбили 3 БПЛА
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Ленинградской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере Max.

«Над Ленинградской областью сбиты 3 БПЛА», — написал губернатор.

Ранее в Ленинградской области объявили угрозу атаки БПЛА. Дрозденко предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета.

В конце марта ВСУ семь дней подряд били дронами по Ленобласти. Так, был атакован крупнейший нефтеналивной порт Балтики Усть-Луга. Сообщалось о пострадавших. Предварительно, дроны долетели до региона через Прибалтику.

