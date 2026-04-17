13:29, 17 апреля 2026Забота о себе

Врач подсказал способ самопроверки на артрит за минуту

Ортопед Нейлор: Боль при сжатии руки может указывать на артрит
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Me dia / Shutterstock / Fotodom

Хирург-ортопед Том Нейлор рассказал, как с помощью простого движения рукой проверить себя на артрит. Способ за минуту оценить состояние суставов он подсказал в эфире BBC Morning Live, сообщает Daily Mirror.

По словам специалиста, артрит часто ассоциируется с болью в коленях и бедрах, однако нередко затрагивает и суставы кистей. Особенно уязвимым является сустав у основания большого пальца, который активно используется в повседневной жизни. Из-за его повреждения даже простые действия могут вызывать сильный дискомфорт.

Чтобы выявить возможную проблему, врач предложил простой тест. «Если при сжатии большого и указательного пальцев вы чувствуете боль, это может быть поводом обратиться к врачу», — отметил Нейлор. Он добавил, что такие ощущения могут указывать на износ сустава и воспаление.

Нейлор также подчеркнул, что на ранних этапах важно изменить нагрузку на руки и использовать щадящие способы захвата предметов, например, держать чашку двумя руками, придерживая одной рукой дно. При необходимости применяются специальные упражнения, фиксаторы или лечение, а в сложных случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.

Ранее стоматолог-ортопед Нодира Сарсадских предупредила, что щелчки в челюсти могут привести к тяжелым последствиям. По ее словам, звук при жевании или зевании возникает из-за смещения хряща внутри височно-нижнечелюстного сустава и со временем может стать серьезной проблемой.

