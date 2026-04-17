Врач подсказал способ самопроверки на артрит за минуту

Ортопед Нейлор: Боль при сжатии руки может указывать на артрит

Хирург-ортопед Том Нейлор рассказал, как с помощью простого движения рукой проверить себя на артрит. Способ за минуту оценить состояние суставов он подсказал в эфире BBC Morning Live, сообщает Daily Mirror.

По словам специалиста, артрит часто ассоциируется с болью в коленях и бедрах, однако нередко затрагивает и суставы кистей. Особенно уязвимым является сустав у основания большого пальца, который активно используется в повседневной жизни. Из-за его повреждения даже простые действия могут вызывать сильный дискомфорт.

Чтобы выявить возможную проблему, врач предложил простой тест. «Если при сжатии большого и указательного пальцев вы чувствуете боль, это может быть поводом обратиться к врачу», — отметил Нейлор. Он добавил, что такие ощущения могут указывать на износ сустава и воспаление.

Нейлор также подчеркнул, что на ранних этапах важно изменить нагрузку на руки и использовать щадящие способы захвата предметов, например, держать чашку двумя руками, придерживая одной рукой дно. При необходимости применяются специальные упражнения, фиксаторы или лечение, а в сложных случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.

