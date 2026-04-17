Врач посоветовал технику засыпания «4-7-8» при пробуждении среди ночи

Врач Шишонин: Техника «4-7-8» поможет быстро заснуть при пробуждении среди ночи

Если человек внезапно проснулся среди ночи, не стоит пытаться переключить мозг в режим отдыха насильно, посоветовал кандидат медицинских наук, врач Александр Шишонин. Эффективные техники засыпания, которые быстро помогут в этой ситуации, он посоветовал в разговоре с Life.ru.

По словам врача, помочь уснуть может техника «4-7-8». Чтобы выполнить ее, надо вдохнуть на четыре счета, затем задержать дыхание на семь секунд и медленно выдыхать через рот в течение восьми. Повторить это упражнение следует от четырех до восьми раз.

Еще одной эффективной техникой засыпания Шишонин назвал дыхание через ноздри. «Закройте правую ноздрю пальцем, вдохните через левую на четыре секунды; закройте левую, выдохните через правую на шесть секунд. Чередуйте пять-десять раз», — объяснил он.

Врач добавил, что быстро заснуть после резкого пробуждения также поможет техника аффирмации. Ее суть заключается в том, чтобы мысленно повторить 10-20 раз фразу: «Мое тело тяжелеет, дыхание становится спокойным, я засыпаю легко и глубоко» и визуализировать, как волна тепла разливается по телу.

Если уснуть не получается, Шишонин порекомендовал не лежать в постели без сна, а встать и немного подвигаться, например, выполнить суставную гимнастику или походить. Также, по его словам, полезно будет выпить стакан теплой воды, чтобы успокоить нервную систему и избежать обезвоживания. «Запишите мысли — возьмите блокнот и три-пять минут пишите все подряд, без цензуры и структуры», — дал еще один совет врач.

Ранее сомнолог Карен Карлсон перечислила причины частых пробуждений среди ночи. По ее словам, с этой проблемой особенно часто сталкиваются женщины среднего возраста.