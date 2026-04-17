09:37, 17 апреля 2026Ценности

Выход 61-летней Сандры Буллок в кожаном бюстгальтере на публику вызвал споры в сети

Мария Винар

Фото: Gabe Ginsberg / Getty Images

Американская актриса театра, кино и телевидения Сандра Буллок в откровенном виде вышла на публику и вызвала споры в сети. Фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

61-летняя телезвезда посетила конференцию CinemaCon в Лас-Вегасе, на которой стало известно о завершении съемок фильма «Практическая магия 2». Так, для красной дорожки она выбрала ярко-красный костюм, состоящий из пиджака и брюк. При этом она не стала надевать под него рубашку, а предпочла ему черный кожаный бюстгальтер. Эффектный образ знаменитости завершили нюдовый макияж, длинные серьги и прическа с легкими локонами.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу внешнего вида актрисы и принялись обсуждать его в комментариях под материалом. «Женщина, надень рубашку. Ты выглядишь нелепо», «Черный бюстгальтер вместо блузки в 61 год? Цвет костюма не подходит, брюки слишком длинные, и она выглядит застывшей», «Все эти женщины начинают выглядеть одинаково. Должно быть, все они обращаются к одному и тому же пластическому хирургу», «Красивая женщина, обладающая изысканностью и элегантностью», «Она отлично выглядит», «Черный бюстгальтер — это глупость. Брюки плохо сидят. Но кто же не любит Сандру?» — рассуждали они.

В марте 2024 года сообщалось, что Сандру Буллок и ее коллегу, актрису Дженнифер Энистон, заметили у клиники пластической хирургии.

