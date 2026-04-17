01:17, 17 апреля 2026Мир

Захарова оценила идею заменить русский мат украинским

Захарова сочла идею заменить русский мат украинским насмешкой и маразмом
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила идею заменить русский мат украинским. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, инициатива украинского активиста Святослава Литинского является насмешкой над культурой и историей народа Украины. Он заявила, что украинского мата не существует.

«Это хуже, чем маразм... То, что устраивают на Украине, это просто полное и абсолютное безумие, насмешка над культурой и историей своего собственного народа», — добавила Захарова.

Ранее Захарова сравнила президента Украины Владимира Зеленского с бежащим за прищемившим ему руку автобусом. Такую аналогию она привела в контесте политики евроинтеграции страны.

