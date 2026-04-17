Захарова сочла идею заменить русский мат украинским насмешкой и маразмом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила идею заменить русский мат украинским. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, инициатива украинского активиста Святослава Литинского является насмешкой над культурой и историей народа Украины. Он заявила, что украинского мата не существует.

«Это хуже, чем маразм... То, что устраивают на Украине, это просто полное и абсолютное безумие, насмешка над культурой и историей своего собственного народа», — добавила Захарова.

Ранее Захарова сравнила президента Украины Владимира Зеленского с бежащим за прищемившим ему руку автобусом. Такую аналогию она привела в контесте политики евроинтеграции страны.