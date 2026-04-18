18:14, 18 апреля 2026

Бывшему футболисту «Шинника» ампутировали ногу

Владислав Уткин
Фото: César Badilla Miranda / Unsplash

Бывшему футболисту «Шинника» Бену Загре ампутировали ногу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агента игрока Дмитрия Селюка.

Агент рассказал, что игроку, помимо ампутации ноги, провели курс химиотерапии, так как сейчас он борется с онкологическим заболеванием. 27-летний Загре выступал за «Шинник» в сезоне-2024/2025. В составе ярославской команды он провел 44 матча, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

«Будем надеяться, что удастся остановить агрессивное развитие болезни. Спортивный организм ему в помощь. Мы с Конате стараемся помогать, отправляем ему деньги, потому что он в сложном положении. Он сейчас находится дома, в Буркина-Фасо», — добавил Селюк.

В январе 2026 года от последствий рака скончался бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев. Ему было 85 лет.

    Последние новости

    Раскрыта личность стрелка в Киеве

    Силовик распылил газовый баллончик в лицо рабочего в российском городе

    «Рубин» и «Акрон» разошлись миром в матче 25-го тура РПЛ

    Во Франции назвали истинную угрозу стране

    Стала известна прибыль «Зенита» за 2025 год

    Зеленский сделал заявление о стрельбе в Киеве

    Откровенную фотосессию сожительницы Тимати оценили в сети фразой «тяжелая артиллерия»

    Киевский стрелок ликвидирован

    Бывшему футболисту «Шинника» ампутировали ногу

    Слова иранского лидера напугали Запад

    Все новости
