Умер бывший главный тренер сборной России по футболу. Он больше года боролся с раком

Вдова Игнатьева назвала последствия рака возможной причиной смерти тренера

27 января умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. Ему было 85 лет.

Его супруга Ирина Игнатьева сообщила, что специалист ушел из жизни в час ночи. «По всей видимости, это последствия онкологии и проблем с сердцем. Дата похорон пока не определена», — добавила она.

Источник Shot также сообщает, что причиной смерти стало онкологическое заболевание. Утверждается, что Игнатьев умер после операции на желудке, которая состоялась в выходные. Она прошла успешно, и вскоре Игнатьева выписали. Но дома тренеру стало плохо. Ночью состояние резко ухудшилось, родные вызвали скорую, но медики не успели его спасти. Игнатьев умер дома. Также отмечалось, что накануне у него упало давление, он перестал говорить и реагировать на слова близких. Незадолго до смерти Игнатьев резко похудел на 15 килограммов.

Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / Globallookpress.com

Председатель комитета ветеранов футбола Российского футбольного союза Александр Мирзоян сообщил, что похоронить тренера планируется на Троекуровском кладбище, организация уже начала соответствующую работу.

Игнатьеву диагностировали рак больше года назад

О том, что Игнатьеву диагностировали рак, сообщалось в декабре 2024 года. Перед этим специалист обратился к медикам с жалобами на сильную одышку и боли. Врачи выявили у тренера новообразование в желудке. Кроме того, у Игнатьева были серьезные проблемы с сердцем.

Сам он тогда призывал не торопиться с диагнозом, отметив, что его никто не оповещал об онкологическом заболевании. «В целом здоровье оставляет желать лучшего. Прошла операция на желудок, серьезная, но не особо, чтобы кричать "караул", но это были не опухоли. Сейчас идет реабилитация», — высказывался тренер.

В апреле прошлого года было отмечено серьезное ухудшение состояния, а в январе он провел больше двух недель в больнице в ходе лечения от онкологии.

Игнатьев выходил на поле до 82 лет и жаловался на смешную пенсию

В декабре 2025 года Игнатьев рассказывал, что проходит курс лечения, но от подробностей воздержался. «Главное, есть положительная динамика. Поэтому с оптимизмом смотрю на свое дальнейшее пребывание на бренной земле», — высказывался специалист.

Он также отмечал, что отметил бы 85-летие в ресторане со «старыми товарищами», если бы не проблемы со здоровьем. Игнатьев добавлял, что закончил играть в футбол всего три года назад, в 82 года. «Два раза в неделю рано утром как штык был в "Лужниках". Сначала футбол, затем баня, общение с интересными людьми... Но в какой-то момент все-таки пришлось закончить — обострились старые болячки», — признавался он.

Борис Игнатьев, тренер сборной России, в 1996 году Фото: Игорь Уткин / ТАСС

Чуть ранее он рассказал о доходах на пенсии, заявив, что на нее сложно прожить. «На такую пенсию можно либо дома сидеть, либо погибнуть», — посчитал он, отметив, что ему помогают накопленные сбережения.

При Игнатьеве Россия боролась с Италией за выход на чемпионат мира

Борис Игнатьев родился в 1940 году в Москве. В юниорский период играл за молодежные составы «Спартака» и «Динамо», дальнейшую карьеру провел в менее известных командах из других городов. Завершив игровую карьеру в 1972 году, сразу же начал тренировать. 13 лет он возглавлял молодежную сборную СССР, которая под его руководством выиграла чемпионат Европы в 1988 году.

В 1992-1996 годах он входил в тренерский штаб сборной России, а в 1996 году возглавил ее после чемпионата Европы — после ухода с поста Олега Романцева. С Игнатьевым российская команда провела отборочный турнир к чемпионату мира 1998 года. В группе сборная заняла второе место, пропустив вперед Болгарию, а в стыковых матчах за выход на мундиаль уступила сборной Италии. В Москве команды сыграли вничью 1:1, а в Неаполе итальянцы одержали минимальную победу 1:0.

Борис Игнатьев во время стыкового матча между сборными России и Италии Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Всего со сборной Игнатьев провел 20 матчей, одержав 8 побед и столько же раз сыграв вничью, поражений при нем было четыре. В июне 1998 года он покинул этот пост. Впоследствии тренер работал с российскими, украинскими и китайскими клубами. Последним местом работы Игнатьева было московское «Торпедо», в котором он занимал должность вице-президента.