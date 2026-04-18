Депутат Рады Дмитрук: Зеленский должен был быть арестован уже десятки раз

Президент Украины Владимир Зеленский угрожает белорусскому коллеге Александру Лукашенко тем, что в отношении руководства Белоруссии могут применить те же методы, которые были применены против лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, хотя на деле Зеленский — единственный человек, к которому можно применить такие методы. На это указал депутат Верховной рады Александр Дмитрук в Telegram.

«Если и есть в мире человек, к которому можно применить подобные методы, — то это как раз сам Зеленский. Человек, который должен был быть арестован уже десятки раз — как на территории Украины, так и за ее пределами», — написал политик.

Он пояснил, что украинский лидер совершил множество преступлений против своего народа. В частности, Дмитрук обвинил Зеленского в геноциде своего народа и в действиях, которые привели к огромным жертвам. Кроме того, считает депутат, президент Украины ответственен за воровство средств, при этом как украинских, так и западных.

Ранее Зеленский призвал Белоруссию не вступать в конфликт с Украиной.

