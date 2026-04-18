Паулина Андреева подала на развод с Федором Бондарчуком

11:47, 18 апреля 2026

Паулина Андреева подала иск о расторжении брака с Федором Бондарчуком
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Паулина Андреева подала иск о расторжении брака с режиссером Федором Бондарчуком. Об этом сообщают суды общей юрисдикции города Москвы в своем Telegram-канале.

«Мировому судье судебного участка № 244 района Донской города Москвы поступило исковое заявление Паулины Андреевой-Бондарчук к Федору Бондарчуку о расторжении брака», — говорится в публикации.

По информации РИА Новости, иск был подан в суд 15 апреля, предварительное заседание запланировано на 30 апреля.

В марте 2025 года Паулина Андреева объявила о расставании с Федором Бондарчуком. Однако в июне 2025-го сообщалось, что пара решила не разводиться. Отмечалось, что режиссер планировал наладить отношения с супругой.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева состояли в отношениях с 2015 года, а в 2019-м сыграли свадьбу. В марте 2021-го у пары родился сын Иван.

