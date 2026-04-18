Slovo: Без русофобии у лидеров ЕС ничего не останется

Лидеров Европейского союза (ЕС) ждут серьезные последствия, если они откажутся от антироссийской политики. С необычным заявлением выступило словацкое издание Slovo.

«Если бы кто-нибудь у политиков в Еврокомиссии, руководимой Урсулой фон дер Ляйен, и у нынешних лидеров большинства государств ЕС забрал русофобскую политическую ориентацию, от их политики не осталось бы ни единой молекулы, ни атома, ни электрона. От нее не осталось бы просто ничего», — указано в статье.

Отмечается, что в результате русофобской политики Украина оказалась втянута в «бессмысленную войну с народом, с которым украинцев связывает не менее 90 процентов их идентичности». При этом втянули ее государства, с которыми Киев не связывает «совершенно ничего».

Ранее президент Словении Наташа Пирц-Мусар назвала крупнейшую ошибку ЕС. «Мы поддерживаем Украину, но нашей крупнейшей ошибкой было то, что Европа перестала разговаривать с Россией», — указала она.

