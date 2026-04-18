Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:36, 18 апреля 2026Мир

В Европе сделали необычное заявление о России

Slovo: Без русофобии у лидеров ЕС ничего не останется
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Лидеров Европейского союза (ЕС) ждут серьезные последствия, если они откажутся от антироссийской политики. С необычным заявлением выступило словацкое издание Slovo.

«Если бы кто-нибудь у политиков в Еврокомиссии, руководимой Урсулой фон дер Ляйен, и у нынешних лидеров большинства государств ЕС забрал русофобскую политическую ориентацию, от их политики не осталось бы ни единой молекулы, ни атома, ни электрона. От нее не осталось бы просто ничего», — указано в статье.

Отмечается, что в результате русофобской политики Украина оказалась втянута в «бессмысленную войну с народом, с которым украинцев связывает не менее 90 процентов их идентичности». При этом втянули ее государства, с которыми Киев не связывает «совершенно ничего».

Ранее президент Словении Наташа Пирц-Мусар назвала крупнейшую ошибку ЕС. «Мы поддерживаем Украину, но нашей крупнейшей ошибкой было то, что Европа перестала разговаривать с Россией», — указала она.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok