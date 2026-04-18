06:15, 18 апреля 2026

В России призвали индексировать социальные пенсии на 15 процентов

Марина Совина
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили установить индексацию социальных пенсий и связанных выплат на уровне 15 процентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы — лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова — уже отправили обращение на имя вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Миронов напомнил, что с 1 апреля социальные пенсии выросли на 6,8 процента. Однако выплаты, зависящие от размера соцпенсий (военнослужащим, ветеранам Великой Отечественной войны), он призвал увеличить на 14,8 процента.

«И такая индексация гораздо ближе к уровню реальной потребительской инфляции за прошлый год», — заключил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал дату ближайшей индексации пенсий. Он уточнил, что 1 октября в России проиндексируют военные выплаты.

