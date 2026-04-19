Боец ВСУ снял прилет БПЛА по своей машине со словами «все повырывало»

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) снял момент попадания беспилотника по своей машине. Видео появилось в Telegram-канале «Военкоров русской весны».

Уточняется, что кадры были сняты в Краматорске Донецкой области. На них беспилотный летательный аппарат сначала приближается к припаркованному у многоэтажки автомобилю, затем снижается и детонирует. «Все, автомобиля больше нет», — резюмирует автор ролика.

Он также показал состояние машины после прилета, отметив, что «все повырывало».

Ранее сообщалось, что российские войска приближаются к Краматорску. По данным экспертов они окружили ключевой для обороны города пункт.