Боец ВСУ снял прилет БПЛА по своей машине со словами «все повырывало»

09:41, 19 апреля 2026

Боец ВСУ снял прилет беспилотника по своему автомобилю в Краматорске
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) снял момент попадания беспилотника по своей машине. Видео появилось в Telegram-канале «Военкоров русской весны».

Уточняется, что кадры были сняты в Краматорске Донецкой области. На них беспилотный летательный аппарат сначала приближается к припаркованному у многоэтажки автомобилю, затем снижается и детонирует. «Все, автомобиля больше нет», — резюмирует автор ролика.

Он также показал состояние машины после прилета, отметив, что «все повырывало».

Ранее сообщалось, что российские войска приближаются к Краматорску. По данным экспертов они окружили ключевой для обороны города пункт.

    Последние новости

    Иран отказался от второго раунда переговоров с США

    В Госдуме отреагировали на план украинцев на случай возвращения России в мировой футбол

    Раскрыта причина смерти художника Шинкарева

    Зеленский пообещал кадровые решения по всему МВД после стрельбы в Киеве

    Названо угрожающее Зеленскому последствие отставок украинских депутатов

    Восемь детей погибли во время стрельбы в США

    Родители закрыли собой детей от выпрыгнувшего тигра в российском цирке

    Тягу звезд ходить без трусов на красные дорожки объяснили

    Самолет ВСУ подбили над Сумской областью

    Трамп выдвинул ультиматум Ирану

    Все новости
