Бывший футболист сборной России назвал фаворита в матче «Арсенала» с «Манчестер Сити»

Бывший футболист сборной России по футболу Павел Погребняк назвал фаворита в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом». Об этом сообщает Metaratings.

Экс-игрок отдал предпочтение «горожанам». «Понимаю, почему многие критикуют "Арсенал". Это происходит по делу. Он очень скучно играет, на него невозможно смотреть», — заявил Погребняк.

Встреча пройдет в воскресенье, 19 апреля. Матч начнется в 18:30 по московскому времени.

После 32 туров «Арсенал» набрал 70 очков и опережает «Сити» на 6 очков. При этом у «горожан» есть игра в запасе.