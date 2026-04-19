Дважды оштрафованный за мат тренер Евсеев дал интервью из 19 слов

Дважды оштрафованный за мат тренер Вадим Евсеев дал интервью из 19 слов

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев в эфире «Матч ТВ» дал интервью из 19 слов перед домашним матчем 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

Специалист старался отвечать на все вопросы корреспондента словами «да», «нет» и «возможно». Самым развернутым получился ответ на вопрос о том, как «Динамо» организует баланс между обороной и атакой. «Сегодня постараемся играть в открытый футбол», — заявил Евсеев.

Ранее Евсеева дважды оштрафовали за мат в послематчевых интервью. Оба раза специалиста обязали выплатить по 100 тысяч рублей.

На момент написания новости в матче динамовцев с «Зенитом» идет 12-я минута. Счет пока не открыт.