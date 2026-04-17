20:40, 17 апреля 2026

В махачкалинском «Динамо» пообещали больше не материться

Гендиректор «Динамо» Мх Газизов заявил, что Евсеев больше не будет материться
Владислав Уткин
Фото: Вадим Брайдов / ТАСС

В махачкалинском «Динамо» пообещали больше не материться. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Генеральный директор клуба Шамиль Газизов пообещал, что главный тренер махачкалинцев Вадим Евсеев больше не будет ругаться матом во время послематчевых флеш-интервью. «Думаю, что это произошло в последний раз. Я в это верю. Поговорили ли с Евсеевым? Он же не маленький мальчик — сам все понимает. Я уверен, что в дальнейшем все будет нормально», — сказал Газизов.

Наставник дагестанского клуба употребил семь матерных слов в интервью после выездного матча 24-го тура с «Локомотивом» (1:1). Он заявил, что его команда «кардинально меняется» и хочет больше играть в атаке, а также отметил, что у «Локомотива» в матче было немного опасных моментов. За это ему вынесли штраф в 100 тысяч рублей.

Туром ранее Евсеева оштрафовали на ту же сумму за использование нецензурных выражений во флеш-интервью во время матча с «Балтикой». Тогда наставник махачкалинцев выругался 12 раз за 37 секунд разговора.

Махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), в его активе 23 очка после 24 матчей. В 25-м туре команда Евсеева сыграет у себя дома с «Зенитом». Матч пройдет 19 апреля, начало в 14:30 мск.

