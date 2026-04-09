Тренер клуба РПЛ 12 раз выругался матом в интервью и получил штраф

Тренер махачкалинского «Динамо» Евсеев получил штраф за мат в интервью

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев получил штраф в 100 тысяч рублей за мат в интервью. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Евсеев 12 раз выругался матом за 37 секунд флеш-интервью во время матча с «Балтикой». Команды сыграли вничью со счетом 2:2. «Сами, *****, себе привозим один гол, *****, второй, *****. Футболист если, *****, пас дает сопернику — какой ВАР-то, *****?» — сказал Евсеев по итогам матча.

В результате Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС решил оштрафовать Евсеева за неспортивное поведение на 100 тысяч рублей. Это было сделано в соответствии со статьей 96 дисциплинарного регламента и пунктом 17 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС.

Ранее на ту же сумму за мат оштрафовали главного тренера петербургского волейбольного клуба «Зенит» Владимира Алекно. 15 февраля он использовал ненормативную лексику, а также оскорбительные слова и выражения в отношении официального лица во время матча с «Белогорьем».