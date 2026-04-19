11:31, 19 апреля 2026

Еще одна страна захотела закупить российскую нефть

Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Lillian Suwanrumpha / Reuters

Малайзийская государственная нефтегазовая компания Petronas может начать переговоры с Россией о поставках нефти. Об этом заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим, передает агентство Bernama.

«Слава богу, наши отношения с Россией остаются хорошими. Поэтому в текущей ситуации наша команда, включая Petronas, может вести переговоры с Россией, чтобы Россия как дружественная страна покрыла часть наших потребностей», — отметил он.

Ибрагим также обратил внимание, что европейские страны, которые ранее ввели санкции против российской нефти, сами стали на нее охотиться из-за иранского конфликта. По его словам, это доказательство того, что энергоносители из России необходимо покупать.

Ранее Министерство финансов США объявило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти. В частности, ведомство разрешило сделки по «продаже, доставке и разгрузке сырой нефти и продуктов переработки из Российской Федерации», которые были загружены на танкеры до 17 апреля. Новый документ действует до 16 мая. При этом ранее глава Минфина Скотт Бессент исключал подобное решение.

