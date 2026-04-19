Футболист «Динамо» сломал ногу в матче РПЛ

Футболист «Динамо» Рубенс сломал ногу в матче РПЛ с «Пари НН»

Бразильский футболист московского «Динамо» Рубенс сломал ногу в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на протокол встречи.

Данные в протокол внесены со слов врача бело-голубых Михаила Бутовского. «Перелом наружной лодыжки правой голени, оказана компрессионная циклическая криотерапия, иммобилизация правого голеностопного сустава», — говорится в протоколе.

Бразилец получил травму в середине второго тайма. Полузащитник неудачно приземлился после борьбы за мяч и не смог самостоятельно покинуть поле.

Матч прошел 18 апреля. Встреча завершилась со счетом 1:1.