22:00, 18 апреля 2026

«Пари Нижний Новгород» сыграл вничью с московским «Динамо»

«Пари Нижний Новгород» сыграл вничью с московским «Динамо» со счетом 1:1
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

«Пари Нижний Новгород» сыграл вничью с московским «Динамо» со счетом 1:1 в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В середине первого тайма Николас Маричаль открыл счет в составе бело-голубых. На 34-й минуте Оланкуле Олусегун забил ответный мяч за нижегородцев. Он же в середине второй половины игры был удален с поля, получив вторую желтую карточку.

Таким образом, динамовцы в день 103-й годовщины клуба набрали 35 очков в 25 встречах. Следующим соперником команды Ролана Гусева станет «Рубин». Матч пройдет 22 апреля в Москве, начало в 19:45 по местному времени.

«Пари Нижний Новгород» набрал 22 очка в 25 поединках. В следующем туре подопечные Алексея Шпилевского померятся силами с «Оренбургом». Этот матч будет для них выездным. Он пройдет 22 апреля, начало в 17:30 мск.

    Последние новости

    «Расстреливал в упор». В Киеве бывший военный ВСУ открыл огонь по прохожим, ворвался в супермаркет и взял заложников

    «Встревоживший коллег» директор ФБР сделал заявление

    Известный итальянский певец пообещал выучить русский и спеть на нем песню

    Бари Алибасова захотели обанкротить

    Европейский лидер высказался об «одержимости Россией»

    «Пари Нижний Новгород» сыграл вничью с московским «Динамо»

    Президент Бразилии похвалил «смелое» решение Испании в отношении США

    Неприятный конфуз между Макроном и Мелони объяснили

    Вице-премьер Италии призвал вернуться к закупкам российского газа

    Военные «Севера» показали мощное уничтожение «дронов-ждунов» ВСУ

    Все новости
