«Пари Нижний Новгород» сыграл вничью с московским «Динамо» со счетом 1:1 в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В середине первого тайма Николас Маричаль открыл счет в составе бело-голубых. На 34-й минуте Оланкуле Олусегун забил ответный мяч за нижегородцев. Он же в середине второй половины игры был удален с поля, получив вторую желтую карточку.

Таким образом, динамовцы в день 103-й годовщины клуба набрали 35 очков в 25 встречах. Следующим соперником команды Ролана Гусева станет «Рубин». Матч пройдет 22 апреля в Москве, начало в 19:45 по местному времени.

«Пари Нижний Новгород» набрал 22 очка в 25 поединках. В следующем туре подопечные Алексея Шпилевского померятся силами с «Оренбургом». Этот матч будет для них выездным. Он пройдет 22 апреля, начало в 17:30 мск.