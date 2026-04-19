Хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив

13:57, 19 апреля 2026Мир

Движение «Ансар Аллах» пригрозило перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Движение «Ансар Аллах» (хуситы) пригрозило перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел хуситского правительства Хусейн аль-Эззи, его слова приводит Al Jazeera.

«Если Сана решит закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, то все человечество и джинны окажутся совершенно бессильны его открыть», — пояснил он.

Он также призвал президента США Дональда Трампа немедленно положить конец действиям, препятствующим миру.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ на массированные ракетные удары власти Ирана перекрыли Ормузский пролив — главный канал экспорта и импорта нефти и газа для более чем для десяти стран.

